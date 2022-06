Skriniar, offerta (non ufficiale) dal PSG ma l’Inter vuole rinnovare il contratto – CdS

Skriniar non ha intenzione di lasciare Milano e l’Inter ha tutta l’intenzione di rinnovare il contratto. L’interesse del PSG come riportato dal Corriere dello Sport è reale, ma l’offerta, oltre a non essere ufficiale, non soddisfa il club.

IN DIFESA – Il PSG sempre interessato a Milan Skriniar, ma l’offerta – oltre a non essere ufficiale – è ritenuta comunque bassa dalla dirigenza nerazzurra: offerti 50 milioni per il suo cartellino. L’Inter ha ribadito che il difensore, in scadenza nel 2023, vale 80 milioni. Difatti, se il francesi non affonderanno il colpo, la dirigenza nerazzurra è pronta a rinnovargli il contratto portando dagli attuali 4 milioni a quota 5 fino al 2026. Anche l’entourage del giocatore è stato contattato dal PSG, offrendo un ingaggio superiore a quello proposto dall’Inter, ma il difensore ha ribadito di star bene alla Pinetina.

