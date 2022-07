Milenkovic, accordo Fiorentina per la cessione: Inter e Juventus alla finestra – SI

Oltre Gleison Bremer, anche Nikola Milenkovic piace sia a Inter che Juventus. Secondo Sportitalia, i bianconeri proveranno il doppio-colpo. Il serbo ha un accordo con la Fiorentina.

NON SOLO BREMER – La Juventus non si ferma qui e oltre le manovre di disturbo per Gleison Bremer, proveranno a portarsi a casa anche Nikola Milenkovic. Il destino di entrambi è ancora tutto da decidere, ma lui ha un patto con la Fiorentina: la società viola non si opporrà qualora dovesse presentarsi una big. La valutazione è di circa 15-16 milioni. L’Inter segue con interesse.