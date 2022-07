L’Italia femminile dice addio agli Europei: KO col Belgio ed eliminazione

L’Italia Femminile perde la partita decisiva contro il Belgio per il passaggio al turno successivo degli Europei. Le ragazze di Milena Bertolini ritornano a casa con un punto in tre partite

GAME OVER − Italia-Belgio 0-1. Bisognava vincere assolutamente e sperare in una non vittoria dell’Islanda contro la Francia. Ebbene, le transalpine hanno fatto il loro dovere (0-1). Le azzurre no. A Manchester, vince il Belgio con un gol ad inizio ripresa siglato da De Caigny. Poca roba le ragazze di Bertolini nel primo tempo, apparse poco in palla e troppo timorose. Paradossalmente, la Nazionale femminile si sveglia dopo il gol subito avvicinandosi al gol con una gran conclusione di Martina Rosucci schiantatasi sulla traversa. Nonostante il forcing finale, l’Italia non riesce nemmeno a trovare il gol del pari. Finisce l’avventura agli Europei dopo aver conquistato un solo punto in tre partite. Ai quarti di finale volano Francia e Belgio.