Bremer-Inter, rischio figuraccia clamorosa! Juventus più lesta a cedere − SI

Bremer all’Inter, affare quasi sfumato. Accelerazione improvvisa della Juventus che adesso ha i soldi per andare a chiudere col Torino. L’Inter rischia una clamorosa beffa

FIGURACCIA − Pedulla spiega la situazione Bremer e bacchetta l’Inter: «La Juventus mette altri 5 milioni di bonus per Bremer, c’è un cartello grande quanto un palazzo: le trattative vanno chiuse. Riguardo a Bremer, l’Inter lo aveva in pugno da dicembre. Io sulla proprietà Zhang ora ho dei grandi dubbi. La Juventus ovviamente ha più soldi dopo aver ceduto de Ligt al Bayern Monaco, l’Inter non è riuscita a cedere Skriniar. Clamoroso, sintesi di una trattativa inconclusa. Se non hai le disponibilità di chiudere un affare, devi dire a Bremer a maggio sei libero di avere altri contatti. Figuraccia clamorosa». Le sue parole a Sportitalia mercato.