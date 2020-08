Messi-Inter, risposta netta dalla società. Nuovo incontro con Conte – Sky

Lionel Messi Barcellona

Messi difficilmente andrà all’Inter, stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio nel corso di “Calciomercato – L’Originale”. Dopo i retroscena sul futuro di Conte (vedi articolo), il giornalista ha smentito che i nerazzurri possano andare sull’argentino, che ha rotto col Barcellona.

NUOVO PUNTO… PER IL MERCATO – Antonio Conte rivedrà i vertici dell’Inter, ma stavolta con molta più calma. Gianluca Di Marzio aggiunge: «Adesso non so quando Conte andrà in vacanza, penso presto. Prima delle vacanze ci sarà una nuova riunione operativa per i temi di mercato: si valuteranno le priorità, terzino sinistro e centrocampista, per capire quello che si potrà fare con un budget che ci sarà, ovviamente, ma da guardare con grande attenzione. Ecco perché, proprio nel giorno in cui l’Inter comunica che non ci saranno investimenti onerosi, a tutti quelli che ci dicono se Lionel Messi arriverà all’Inter noi abbiamo fatto mille verifiche, anche con la società, e l’Inter non è in corsa per Messi. È quello che sappiamo, magari sbagliamo. La maggior parte degli identikit portano al Manchester City, però può essere anche una mossa di Messi per stanare Josep Maria Bartomeu e far sì che la rivoluzione al Barcellona sia anticipata di un anno. Se la clausola non ha validità il Barcellona dice che devono dare settecento milioni di euro».