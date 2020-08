Di Marzio: “Conte resta all’Inter, bravo Steven Zhang. Posizioni chiarite”

Conte è stato convinto da Steven Zhang a rimanere all’Inter, con posizioni chiarite. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato di Tonali e dell’inserimento del Milan (vedi articolo), si è dedicato in maniera massiccia sui nerazzurri. Di seguito le sue parole da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

GLI SVILUPPI – Gianluca Di Marzio ha novità dopo un martedì molto movimentato: «Sandro Tonali aveva già un accordo (con l’Inter, ndr) a metà aprile, però nell’ultima settimana l’Inter è sparita. Magari avevano altri pensieri, come Antonio Conte, vedremo da domani. Sicuramente almeno una tregua, per non chiamarla direttamente pace. È stato bravissimo Steven Zhang, il presidente dell’Inter, che seppur giovane è riuscito con la sua capacità diplomatica a mettere tutti dietro un tavolo. Io credo che prima abbia parlato con Conte, poi ha riunito tutte le parti della società comprese quelle legali. Da quello che ho capito si sono chiarite tutte le posizioni, è durato tre ore quindi ognuno ha detto la propria. È stato bravo il presidente: adesso si cercherà di andare avanti nella maniera più solida possibile. La parte del mercato è fondamentale: l’Inter ha confermato a Conte che non ci saranno investimenti alla Romelu Lukaku, ma operazioni mirate. Conte ha accettato questo tipo di situazione, purché la comunicazione sia leggermente diversa rispetto al passato. Cioè: “Non siamo obbligati a vincere, cresceremo ma non siamo la squadra da battere”. Credo gli abbiano detto anche basta sfoghi pubblici, penso, poi ballavano cinquanta milioni lordi anche sul tavolo e c’è sempre da sottolinearlo».