Messi chiarisce: “Amo Barcellona, è la mia casa”. Sogno Inter impossibile?

Messi si racconta ai microfoni di Mundo Deportivo. Il noto quotidiano spagnolo riporta l’anticipazione dell’intervista all’argentino sul suo sito. Negli ultimi giorni, dopo i problemi in casa Barcellona, si è parlato di un possibile e clamoroso arrivo all’Inter (qui le ultime). Ecco le sue parole

PAROLE D’AMORE – Difficile, quasi impossibile, pensare a un Lionel Messi lontano dal Barcellona. I rumors sull’Inter non sono mancati, ma il sogno dovrebbe restare tale: «Vivi bene a Barcellona, ​​vero? Si, è la verità. Molto bene. La adoro, ​​anche se mi manca molto Rosario. Questa è casa mia, sono stato qui più a lungo che in Argentina. Adoro il posto in cui vivo, Castelldefels, e vivo una vita che mi piace molto».