Messi costa, ma farebbe svoltare l’Inter anche a livello di bilancio – TS

“Tuttosport” si occupa della suggestione di Messi che lascia il Barcellona. L’Inter ci proverebbe di sicuro e sarebbe una svolta.

SOGNO DI MERCATO – Se quella di oggi fosse ancora l’Inter di Massimo Moratti non ci sarebbero dubbi sulla voglia di provare un assalto per Leo Messi. In fondo più volte il patron degli ultimi scudetti nerazzurri ha raccontato di aver tentato il colpo in passato. Anche Marco Tronchetti Provera – ancora main sponsor dell’Inter con la sua Pirelli – ha sempre dichiarato il suo amore per l’argentino. Se ci fosse ancora Moratti, però, economicamente parlando il mega-colpo non sarebbe probabilmente percorribile per i costi dell’operazione. Difficile, difficilissimo anche per Suning, ma la forza del colosso di Nanchino è diversa e la scorsa estate, col ritorno in pianta stabile in Champions, ha dimostrato quale possa essere la capacità di spesa del club nerazzurro sotto la guida della famiglia Zhang. A fronte di 65 milioni d’incasso da diverse cessioni (e altri 100 potrebbero entrare nell’estate 2020), Marotta e Ausilio hanno investito ben 165 milioni per prendere i vari Lukaku, Barella, Sensi e Lazaro. A gennaio l’Inter ha bissato con i 20 milioni di Eriksen e il club si è già impegnato, fra riscatti e strette di mano per la recompra di alcuni talenti, per altri 85 milioni.

COSTI ALTI – Suning ha alzato il valore della rosa e, di molto, il monte ingaggi. Basti pensare ai 12 milioni netti dati a Conte o gli stipendi di Lukaku ed Eriksen che, bonus e premi compresi, sfiorano i 10 milioni. L’Inter sotto la gestione cinese è stata capace di uscire da settlement agreement della Uefa, migliorando però il proprio valore, sia come brand che come squadra. L’ultimo fatturato, quello dell’esercizio ’18-19, ha superato i 400 milioni (417) grazie anche a diverse plusvalenze. Dunque l’Inter avrebbe la forza per impegnarsi per circa 90 milioni l’anno per sostenere l’avvento di Messi? Forse sì, anche se naturalmente servirebbero ulteriori entrate.

SVOLTA NEI RICAVI – Con Messi aumenterebbero i prezzi di abbonamenti e biglietti per una squadra che già da diverse stagioni è comunque la regina al botteghino in Italia. Ma il club avrebbe poi un altro peso nella contrattazione delle sponsorizzazioni, a partire da quella di maglia che vedrà Pirelli uscire di scena il 30 giugno 2021. Con Messi la forza al tavolo dell’Inter sarebbe altissima e non sarebbe assurdo pensare a una richiesta superiore ai 50 milioni l’anno, visto che già ora Suning sta cercando un partner che garantisca almeno il doppio di Pirelli (19 milioni nell’ultima stagione, grazie al bonus Champions). Per ora gli obiettivi sono altri, ma se Messi dovesse davvero dire addio al Barcellona, l’Inter un tentativo lo farà. Difficile, come detto, ma gli Zhang hanno voglia di riportare il club in cima al mondo.