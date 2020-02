Porrini su Kumbulla: “Che talento! Fisico e intelligente”. Inter, che fai?

Porrini ha parlato di Marash Kumbulla, difensore protagonista di una grande stagione con la maglia del Verona. Il vice CT dell’Albania sottolinea il talento del calciatore, seguito dall’Inter per la prossima estate (qui l’articolo). Di seguito le sue dichiarazioni a “TMW Radio”

DAGLI ELOGI AL MERCATO – Sergio Porrini spende grandi elogi per il talento entrato nel mirino dell’Inter: «Che tipo di calciatore può diventare Kumbulla? E’ un ragazzo dalle grandi capacità difensive. Con l’Albania lo abbiamo convocato. E’ consapevole delle sue qualità: molto intelligente, concentrato e attento a livello difensivo. Ha buona tecnica e gran fisico. Vedremo in futuro. Lui ha la possibilità per fare sia il centrale nella difesa a tre sia in quella a quattro. E’ un talento di grande prospettiva».