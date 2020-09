Messi, il Barcellona ha un’intenzione. Dal Manchester City una certezza

Condividi questo articolo

Messi

Messi continua a essere uno dei principali nomi in discussione per il mercato, visto che vuole lasciare il Barcellona. La destinazione principale sembra essere il Manchester City, ma gli inglesi vorrebbero completare l’operazione solo a parametro zero. Il giornalista spagnolo Ferran Martinez, in un intervento per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha aggiornato sull’argentino.

LA RESA DEI CONTI! – Il mercoledì che sta per iniziare sarà fondamentale per la principale situazione di calciomercato dell’anno. Così, dalla Spagna, il giornalista Ferran Martinez del Mundo Deportivo: «Jorge Messi, padre di Lionel, sta volando verso la Catalogna, dove arriverà domani intorno alle 6 del mattino con l’aereo. Una volta che Jorge Messi sarà arrivato a Barcellona andrà a riunirsi con il presidente Josep Maria Bartomeu. C’è un vertice previsto per domani, dove il presidente del Barcellona vuole offrire un rinnovo sino a dopo i Mondiali del 2022 in Qatar, quindi per altri due anni. La società vuole convincerlo a restare, però Messi mantiene ha ancora l’idea di lasciare ora il Barcellona. La sua priorità è andare a Manchester City, anche da Manchester però fanno capire e assicurano che l’operazione sarebbe fattibile soltanto nel caso in cui Messi dovesse lasciare gratis, a parametro zero, il Barcellona».