Meret all’Inter, operazione praticamente definita ma con tempi dilatati – SI

Condividi questo articolo

Photo 192013443

Meret è il nome a sorpresa del mercato dell’Inter, anche se bisogna pazientare. Criscitiello – Direttore di “Sportitalia” – conferma l’esclusiva data stamattina sull’operazione praticamente già conclusa con il Napoli per l’erede di Handanovic

PROSSIMO NUMERO 1 – L’Inter ha un accordo con il Napoli per il trasferimento di Alex Meret tra un anno. La notizia, lanciata in mattinata proprio dall’emittente “Sportitalia” (vedi articolo), viene ribadita in serata con fermezza dal Direttore Michele Criscitiello. Inter e Napoli avrebbero già trovato l’accordo per far sì che Meret diventi il prossimo numero 1 nerazzurro a partire dalla stagione 2021/22, quando Samir Handanovic andrà in scadenza di contratto (e chissà rinnovi per fare da dodicesimo, ndr). Nessun dettaglio sulle cifre, per ora. E per dovere di cronaca, nessun tipo di conferma da altre fonti. Di certo Meret, classe ’97 dal talento indiscutibile, è uno dei migliori prospetti nel suo ruolo e l’Inter può farci più di un pensiero. Si attendono sviluppi.