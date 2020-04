Mertens-Inter, altro “ostacolo”: la nuova concorrente arriva dalla Premier

Dries Mertens vedrà scadere il suo contratto con il Napoli a il prossimo 30 giugno (salvo proroghe). L’attaccante belga è quindi un obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare l’attacco a disposizione di Antonio Conte. Occhio però alla concorrenza dei club della Premier League

CONCORRENZA – “De Laurentiis, prima del lockdown, ha parlato in prima persona con l’attaccante belga del nuovo contratto: ha messo sul piatto un biennale da quasi cinque milioni di euro dopo aver rifiutato a gennaio le offerte di Inter e Chelsea. Ed è ancora fiducioso sulla permanenza di Mertens.

Però questo stop ha momentaneamente bloccato anche la trattativa per il rinnovo, con la conseguenza che sempre più squadre stanno chiedendo informazioni per il calciatore belga: oltre a Chelsea e Inter, che restano interessate anche per l’estate, negli ultimi giorni s’è fatto avanti anche il Liverpool“.

SITUAZIONE – “I reds nella prossima finestra di calciomercato venderanno uno tra Origi e Shaqiri e sono alla ricerca di un attaccante che possa giocare sia centrale che sulla fascia: identikit che si sposa benissimo con quello di Mertens. Il belga aspetta: ha nel Napoli la sua priorità, ma come prevedibile ha registrato con interesse le avances del club campione d’Europa”.

Fonte: Tutto Mercato Web