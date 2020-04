Mertens e il Napoli si aspettano, tentazione Inter alla finestra – Sky

Condividi questo articolo

Il futuro di Dries Mertens è sempre in bilico. L’attaccante ha il contratto in scadenza col Napoli, al momento la trattativa per il rinnovo è bloccata e il giocatore valuta altre ipotesi. Il punto di Francesco Modugno per “Sky Sport”.

SITUAZIONE DI ATTESA – Secondo Modugno il Napoli e Mertens sono in posizione di reciproca attesa mentre le altre pretendenti, Inter in testa, osservano e restano sullo sfondo: «C’è l’offerta sostanziosa del Napoli per restare, c’è un rapporto emotivo forte con la città, c’è Rino Gattuso con cui Mertens ha trovato una forte sintonia e lo apprezza per l’atteggiamento, le idee e la dedizione alla causa. Ma ci sono anche le tentazioni di tante squadre con grandi ambizioni e altre possibilità economiche come l’Inter, il Chelsea, ma anche un sogno americano. E’ un momento di riflessione e di dubbi, a 33 anni è anche una scelta di vita. Il Napoli è in attesa e il giocatore pure, si aspettano, ma averlo o non averlo la prossima stagione condizionerà le strategie del Napoli costringendolo a un mercato più aggressivo».