Martorelli: «Dybala davanti a un bivio. Inter? Dipende da un aspetto»

Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio del possibile futuro di Paulo Dybala, che si trova davanti a una scelta. Un possibile approdo all’Inter dipende soprattutto da un aspetto.

BIVIO – Paulo Dybala, quale futuro? Secondo l’agente Giocondo Martorelli, l’argentino si trova davanti a un bivio: «Dipende molto da lui e cosa vuole dal suo futuro. Ha due scelte. Andare in un club dove possano puntare su di lui e renderlo protagonista e questo punto dovrebbe sacrificare l’aspetto economico per guardare più a quello tecnico. Se guarderà all’aspetto economico, allora il suo futuro non sarà in Italia. Se sarà in Italia mi sembra quasi scontato che la candidata numero uno per ingaggiarlo sia l’Inter. Molto però dipenderà dalle richieste economiche e dal suo entourage, come è ovvio che sia».