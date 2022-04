Casadei: «Serviva più concretezza. Doppia cifra? Prima la squadra»

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha pareggiato oggi 1-1 contro il Napoli. Il gol del pareggio per i nerazzurri lo ha segnato Cesare Casadei su rigore. Il numero 8 dell’Inter ha parlato così ai microfoni di Inter-TV.

RAMMARICO – L’Inter Primavera continua a inseguire il sogno di vincere il campionato. In merito al pareggio per 1-1 di oggi contro il Napoli, ha parlato Casadei, autore del gol dell’1-1. «C’è rammarico però alla fine abbiamo fatto un’ottima prestazione, ci è mancata concretezza davanti. Dobbiamo imparare ad essere più concreti perché non tutte le partite capitano così tante occasioni. Abbiamo rimontato e la squadra sta bene. Abbiamo un obiettivo preciso in testa e dobbiamo solamente cercare di essere più concreti. Certo, la stanchezza si è fatta sentire ma dobbiamo andare avanti. Doppia cifra? Sì, sono contento, anche per il gol. Ma sono più contento che la squadra vada bene, poi se arriva anche il gol meglio. Dobbiamo recuperare bene visto le tante partite ravvicinate perché il tempo stringe e giocare ogni tre giorni toglie energie. E’ fondamentale gestirle».