Rovida: «Pari meglio della sconfitta. Striscia positiva? Frutto della solidità»

L’Inter Primavera questo pomeriggio ha pareggiato contro il Napoli al centro di formazione Suning di Milano. I nerazzurri hanno replicato alla rete dei partenopei con Casadei (qui le sue parole). Rovida, estremo difensore dei nerazzurri, non è riuscito a bloccare il gol del vantaggio degli ospiti.

OBIETTIVO – L’Inter Primavera ha pareggiato 1-1 contro il Napoli questo pomeriggio. Rovida, portiere dell’Inter, non è riuscito a sventare il gol degli ospiti venendo beffato sul primo palo. Nel post-partita ha parlato ai microfoni di Inter-TV. «Se entravamo in campo con lo stesso piglio del secondo tempo era meglio. Un pareggio è meglio della sconfitta ma dobbiamo continuare a vincere perché abbiamo un obiettivo preciso. Le partite si vincono di squadra, non con il singolo. Continuità? In difesa abbiamo trovato la giusta quadra ma anche se ci sono dei cambi rimaniamo sempre competitivi. Ora non dobbiamo mollare perché vogliamo vincere il campionato. La strada è lunga ma se continuiamo così ci porteremo a casa tante soddisfazioni».