Marotta studia il doppio colpo Scamacca-Frattesi: dall’Inter 2 contropartite – CdS

L’Inter ormai da tempo lavora sull’accoppiata Scamacca-Frattesi dal Sassuolo. Ha bisogno di un centravanti in alternativa a Edin Dzeko e di una mezzala che faccia respirare Nicolò Barella. Beppe Marotta studia il colpo dal Sassuolo, e secondo il Corriere dello Sport sono già state individuate due contropartite.

DOPPIO COLPO – Prosegue il dialogo tra l’Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, e l’amico Giovanni Carnevali, per quanto riguarda il doppio colpo dal Sassuolo. I nerazzurri dalla scorsa estate seguono Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, e secondo quanto riportato dal quotidiano romano sono già stati individuati i nomi delle contropartite. L’AD del Sassuolo vuole a tutti i costi i centrocampista della Primavera dell’Inter, Cesare Casadei, che è andato a seguire dal vivo. L’Inter, invece, punta a inserire nell’affare Andrea Pinamonti. Il problema anche in questo caso è legato all’aspetto economico: i nerazzurri prima devono vendere un big per far cassa. Poi investiranno una parte minima del ricavato per arrivare alla coppia del Sassuolo. Inoltre, la società nerazzurra ritiene sia troppo elevata la valutazione di Scamacca (40-45 milioni) e quella di Frattesi (20-25 milioni). Per Pinamonti con il Sassuolo può esserci un ostacolo legato all’ingaggio, visto che guadagna 2 milioni netti a stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.