Pinamonti, l’Inter lo valuta 35 milioni! Tesoretto reinvestito: due opzioni – TS

Andrea Pinamonti sta disputando un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli. Dodici reti e crescita esponenziale: l’Inter, secondo Tuttosport, punta a ricavare 35 milioni dalla sua cessione

CESSIONE – Andrea Pinamonti sta disputando una stagione di ottimo livello. L’attaccante dell’Inter, in prestito all’Empoli, ha siglato 12 gol in campionato, tanti quanti Osimhen e Rafael Leao. Per questo motivo, il club nerazzurro, che ha necessità, secondo il quotidiano, di chiudere il prossimo mercato con un attivo di 70 milioni, sarebbe intenzionata a cederlo nel corso dell’estate. L’attaccante fa gola a mezza Serie A e l’Inter valuta il cartellino di Pinamonti fra i 30 ed i 35 milioni, cifra non casuale parametrata sulle richieste che il Sassuolo fa per Gianluca Scamacca.

TESORETTO – L’eventuale cessione di Pinamonti servirebbe a finanziare l’arrivo di un attaccante che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi. Uno dei candidati principali è proprio Gianluca Scamacca del Sassuolo su cui, Marotta, si è mosso da tempo. L’alternativa è rappresentata da Luka Jovic del Real Madrid: i nerazzurri puntano ad avere il serbo in prestito.

Fonte: Tuttosport – S.P