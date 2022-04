Satriano, interesse da due big della Premier League! Il piano dell’Inter – TS

Martin Satriano, attaccante di proprietà dell’Inter, sta facendo benissimo in prestito al Brest. Tanto da attirare, secondo Tuttosport, l’interesse da due big della Premier League. I nerazzurri, però, hanno già un piano per il giovane attaccante

IL PIANO – Martin Satriano, nel corso del suo prestito al Brest (12 partite e 4 gol, ndr) sta dimostrando di essere uno dei giovani attaccanti più interessanti in Europa. Le sue performance, secondo quanto riferisce Tuttosport, hanno attirato l’interesse di Chelsea e Tottenham, pronte all’affondo per l’attaccante classe 2001. L’Inter però, spiega il quotidiano, non ha intenzione di cedere l’uruguayano. Il rischio, precisa Tuttosport, è che si possa avere un altro rimpianto come avvenuto con Zaniolo, ceduto alla Roma nell’ambito dell’affare Nainggolan. Il Brest, dal canto suo, sarebbe felice di tenere Satriano in prestito per un’altra stagione. Richiesta che potrebbe trovare il benestare del club nerazzurro.

Fonte: Tuttosport – S.P