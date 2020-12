Marcos Paulo-Inter, spalancata l’occasione che i nerazzurri aspettavano

L’Inter potrebbe mettere a segno il colpo Marcos Paulo, attaccante del Fluminense con il contratto in scadenza il prossimo giugno

COLPO – A parlare del possibile colpo Marcos Paulo, attaccante del Fluminense, per l’Inter è Fabrizio Romano sul canale “Spreaker” di “Calciomercato.com”. «L’Inter vuole piazzare un colpo importante in Sudamerica. Dopo l’operazione Lautaro Martinez che ha premiato sul fronte Argentina, la dirigenza nerazzurra torna in Sudamerica, ma questa volta in Brasile dove l’ultima esperienza aveva scottato con Gabigol: stavolta c’è una trattativa in corso per Marcos Paulo, gioiellino classe 2001 del Fluminense. Un centravanti di struttura fisica importante, già presente con continuità in prima squadra nonostante l’età, viene da due gol segnati nelle scorse ore all’Atletico Paranaense e sta convincendo da tempo».

OPPORTUNITÀ – Romano aggiunge. «Ma Marcos è abituato a scelte sorprendenti: ha doppio passaporto, per ora ha scelto la nazionalità portoghese e non brasiliana, ma soprattutto non intende rinnovare il suo contratto a scadenza a giugno. Così si è spalancata l’occasione che l’Inter aspettava. Sì, perché Marcos Paulo è comunitario e può firmare a zero: un’opportunità enorme per giugno, regalarsi praticamente gratis (commissioni a parte) un talento interessante. Un’operazione che ricorda quella fatta per portare in Italia Coutinho dal Vasco da Gama. In quel caso bloccato da giovanissimo e atteso fino alla maggiore età. È seguito dal 2017 dal corpo scouting nerazzurro che conosce a memoria le prospettive, la qualità e i colpi di questo ragazzo. Ecco perché l’Inter ha trattato e sta facendo ancora offerte a Marcos come ai suoi agenti. Un anno fa ci aveva provato il Barcellona senza accordo, ora l’idea è concreta».

