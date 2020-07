Marchetti: “Sanchez-Inter, la situazione. E su Lautaro Martinez…”

Luca Marchetti, esperto di mercato, interviene dagli studi di “Sky Sport” prima di Inter-SPAL. Il giornalista descrive le situazioni di Sanchez e Lautaro Martinez, che partiranno titolari in attacco contro la SPAL.

SANCHEZ – Alexis Sanchez è uno degli uomini più in forma dell’Inter. Dalla ripresa del campionato a inizio giugno, il suo minutaggio è passato da 15 a 56 minuti a partita. Tuttavia il suo futuro all’Inter è ancora molto incerto. Ecco il commento di Luca Marchetti: «Conte è come se non l’avesse mai avuto Sanchez. Nella prima parte di stagione è arrivato negli ultimi giorni di mercato, con una squadra che giocava già da mesi. Poi si è infortunato, poi è rientrato ed è arrivato il Covid-19. Ora invece si vede perché ha giocato per il Barcellona e per il Manchester United. L’Inter potrà avere Sanchez fino alla partita con il Getafe, lo United non vorrebbe, perché c’è il rischio che Inter e Manchester si incontrino in finale. L’Inter tuttavia vuole rinnovare il prestito, e anzi vorrebbe tenerlo anche per più anni».

NIENTE TRATTATIVA – Infine Marchetti commenta anche la situazione di Lautaro Martinez, sempre al centro degli interessi del Barcellona. Ecco la situazione da lui delineata: «La clausola non costituisce un pericolo per l’Inter, ma ciò non significa che il Barcellona smetta di interessarsi. Pochi giorni fa anche Suarez ha speso belle parole per Lautaro Martinez. Oggi a Barcellona non sono in grado di mettere insieme un’offerta da 111 milioni per strappare un giocatore all’Inter. La trattativa non è chiusa, e credo che arriverà il momento in cui il Barcellona tenterà di fare sul serio. Però per ora la trattativa è ferma. Scadendo la clausola non dipende più dal giocatore, adesso devi convincere anche l’Inter a dire di sì».