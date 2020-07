Cerri: “Non arrivano risultati, siamo tutti in discussione”

Cerri ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di SPAL-Inter, gara che chiude la trentatreesima giornata del campionato di Serie A

TUTTI IN DISCUSSIONE – Cerri parla degli errori fatti dalla SPAL in questa stagione: «Quando non arrivano i risultati ci si mette in discussione, gli errori li abbiamo fatti tutti. Abbiamo la fortuna di giocare ogni tre giorni, andiamo avanti pensando alla prossima partita».