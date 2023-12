Marchetti: «Nandez, Inter infastidita! Arrivato un segnale»

Luca Marchetti ha parlato anche di Nahitan Nandez a seguito delle dichiarazioni dell’agente del centrocampista del Cagliari e poi di quelle di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter.

NANDEZ – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Nandez per il momento rimane lì. L’Inter si era anche un po’ infastidita del fatto che ci fosse stata questa autopromozione. Era anche arrivato il segnale di dire: “Ma sinceramente non abbiamo capito per quale motivo c’è stata questa uscita”. Quindi non è nei pensieri dell’Inter. Perlomeno non ancora».