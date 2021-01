Marchetti: Â«Dzeko-Sanchez, senza problemi economici giÃ  chiusaÂ»

Marchetti: «Dzeko-Sanchez, senza problemi economici già chiusa»

Luca Marchetti

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato della trattativa tra Inter e Roma riguardo allo scambio che vedrebbe coinvolti Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Una trattativa che, senza i problemi economici di questo periodo storico, sarebbe probabilmente già stata chiusa.

TRATTATIVA IN CORSO – Una trattativa che sarebbe già stata chiusa quella tra Inter e Roma per Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Sarebbe, se non stessimo vivendo un periodo storico afflitto da una grave crisi economica. Questo il punto dell’esperto di calciomercato Luca Marchetti: «Quella sul tavolo di Roma e Inter è una soluzione che ha un gradimento tecnico, visto che Dzeko è stato trattato a lungo dai nerazzurri e Sanchez è un giocatore di grande esperienza internazionale. Ognuno ha la sua opinione su chi sia più o meno bravo, chi sia più o meno adatto. A livello tattico non c’è alcuna remora a parlare di questa operazione. I problemi nascono dal punto di vista economico, perché il lordo dell’ingaggio del cileno che gode del decreto crescita è più leggero di quello del bosniaco. Devono essere bravi i dirigenti, anche in mezzo alla due diligence per la società nerazzurra, a far quadrare bene i conti. Senza problemi economici, probabilmente la trattativa sarebbe già stata chiusa».