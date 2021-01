Eriksen, probabile partenza dal 1′ contro il Benevento. Out Brozovic? – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Secondo quanto riporta Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, ha fatto il punto sullo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez, lanciando anche l’indiscrezione per la quale Christian Eriksen potrebbe giocare da titolare in Inter-Benevento.

SCAMBIO – In casa Inter si lavora sia sul mercato che per il campo, con una possibile nuova occasione per Christian Eriksen. Queste le parole di Paventi sul possibile scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko: «Non essendo più giovanissimo, i tanti stop e i rientri difficoltosi dopo la Nazionale non hanno aiutato il giocatore. Poi secondo me si è anche involuto. Non è più quello dell’Udinese, specialmente sotto porta dove è nettamente indietro rispetto a Lautaro Martinez e Lukaku. Ha ancora dei guizzi importanti, con tecnica, velocità e sfrontatezza. In linea generale un po’ di calo lo abbiamo visto».

TITOLARITÀ – Proprio Eriksen, come detto, potrebbe tornare in campo dal primo minuto nella prossima di campionato. Anche qui, Paventi ha fatto il punto della situazione: «Indubbiamente la cessione del cileno toglierebbe qualcosa all’Inter e se dovesse andare via, Eriksen potrebbe essere nuovamente proposto in avanti. Tuttavia Conte ci sta lavorando come vice-Brozovic ed è anche probabile che possa partire da titolare contro il Benevento. Da qualche parte perdi indubbiamente, ma da qualche parte guadagni se arrivasse un grande attaccante come Dzeko».