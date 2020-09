Males, Inter chiude ma cambia scenario. Genoa, non Parma: motivo – AP

Condividi questo articolo

Darian Males

Darian Males all’Inter sarebbe operazione in chiusura, ma poi l’attaccante classe 2001 non sarebbe destinato al Parma, ma al Genoa

AFFARE – L’operazione Darian Males all’Inter sarebbe in dirittura d’arrivo. Il giovane attaccante del Lucerna avrebbe resistito alle lusinghe dalla Spagna ed atteso il club nerazzurro, sempre in vantaggio. Ad attenderlo però, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, non ci sarà la squadra meneghina. Infatti il 19enne dovrebbe essere ceduto subito al Genoa e non al Parma. Questo cambio di scenario sarebbe dovuto al passaggio del direttore sportivo Daniele Faggiano dalla società crociata a quella ligure. Ad ogni modo, ora ad attendere il calciatore è la sua prima esperienza in Serie A, agli ordini di Rolando Maran.

Fonte: Alfredo Pedullà – AlfredoPedulla.com