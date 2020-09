Perisic, Manchester United ci pensa come piano B...

Perisic, Manchester United ci pensa come piano B a Sancho: il punto

Perisic

Ivan Perisic sarebbe finito nel mirino del Manchester United: l’esterno offensivo dell’Inter potrebbe essere l’alternativa a Jadon Sancho

VOCE – Il Manchester United potrebbe piombare su Ivan Perisic. L’obiettivo numero uno Jadon Sancho sarebbe in bilico per via della valutazione monstre del Borussia Dortmund (108 milioni di euro), così i Red Devils starebbe considerando possibili alternative. Una sarebbe appunto l’ala offensiva del club nerazzurro. Le altre invece sarebbero rappresentate da Gareth Bale del Real Madrid e da Douglas Costa della Juventus.