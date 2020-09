Vidal-Inter, Barcellona incontra agenti per addio: l’ostacolo principale

Arturo Vidal Barcellona

Incontro tra gli agenti di Arturo Vidal e il Barcellona per concordare l’addio del centrocampista cileno che poi si trasferirebbe all’Inter

INCONTRO – L’addio di Arturo Vidal al Barcellona dovrebbe essere sempre più vicino. Infatti sarebbe prossimo un incontro tra il club blaugrana e gli agenti del centrocampista cileno e con esso l’accordo per la sua rescissione. Un’intesa che dovrebbe arrivare oggi o al più tardi domani. Lo riferisce il portale Ccma.cat citando fonti della società catalana. L’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalle condizioni economiche per il trasferimento del giocatore all’Inter.

POSIZIONI – Quest’ultimo vorrebbe incassare il restante anno di contratto con la squadra spagnola. Gli iberici invece avrebbero intenzione di non concederglielo ed inoltre che i nerazzurri paghino loro un prezzo simbolico, come accaduto per la cessione di Ivan Rakitic al Siviglia. La compagine meneghina non sarebbe d’accordo su questo ed attenderebbe l’arrivo del calciatore per il pomeriggio di oggi o la mattina di domani, a seconda di quando quest’ultimo trovare l’intesa con il Barça.

