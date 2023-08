Lukaku senza squadra dopo il tradimento all’Inter: occhio al Milan! – SM

Lukaku non ha ancora trovato una sistemazione dopo aver tradito l’Inter per provare ad andare alla Juventus. Coi bianconeri che a oggi pensano ad altro c’è una clamorosa opzione Milan per fine mercato, che ipotizza Sport Mediaset.

TRADIMENTO-BIS? – Dopo aver cercato, finora invano, di andare alla Juventus il “traditore” Romelu Lukaku potrebbe ripiegare sul Milan. È quanto ipotizza Sport Mediaset, come occasione di fine mercato per i rossoneri che cercano un altro attaccante. Lukaku è sempre ai margini del Chelsea, si allena da solo e non rientra nei piani di Mauricio Pochettino nonostante un inizio imbarazzante in Premier League (un punto in due giornate). È ormai sfumata anche l’Arabia Saudita, perché l’Al-Ahly ha preso Aleksandar Mitrovic. Per Lukaku quindi o il Chelsea apre al prestito alla Juventus, cosa che non ha fatto, o c’è un’ipotesi Milan. Al momento non c’è nulla, perché è fuori dal tetto salariale: prende dodici milioni, ne guadagnava otto all’Inter e il più pagato è Rafael Leao con cinque. Ma se negli ultimi giorni di trattative, la prossima settimana quindi, Lukaku non dovesse trovare squadra occhio al Milan.