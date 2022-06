Lukaku sempre più alla porta: il Chelsea si butta su un attaccante

Arrivano sempre più conferme su un probabile addio di Romelu Lukaku al Chelsea. Secondo quanto riporta il giornale inglese Times, i londinesi starebbero puntando forte su un altro attaccante. L’Inter continua a cercare lo spiraglio per riportare il belga a Milano.

NUOVO OBIETTIVO – Romelu Lukaku è sempre più separato in casa al Chelsea. Tanto che il club starebbe cercando un altro attaccante per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, con il belga destinato alla partenza. L’Inter continua a osservare con attenzione, cercando lo spiraglio giusto per riportare il giocatore a Milano. Nel dettaglio i londinesi avrebbero messo nel mirino Raheem Sterling, giunto all’ultimo anno di contratto e in uscita con il Manchester City. Un suo eventuale arrivo andrebbe a togliere ulteriore spazio quindi al belga, confermando la volontà del club di lasciarlo partire.