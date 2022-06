Capello: «Dybala, apporto dipende da un fattore. Inter perso da sola»

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, facendo il punto sulla stagione appena conclusa e sulla trattativa imbastita dall’Inter per l’ingaggio di Paulo Dybala.

SCUDETTO PERSO – Fabio Capello ha fatto il punto sullo scudetto vinto dal Milan e sulla prestazione dei nerazzurri: «Il Milan non mi sembrava la squadra più forte, Theo Hernandez e Leao hanno fatto la differenza, han fatto vedere cose bellissime e valeva la pensa spendere soldi per il biglietto. La Juventus non ha mai partecipato, il Napoli se l’è mangiato e l’Inter si è persa da sola».

TRATTATIVA – Capello ha poi commentato la trattativa tra l’Inter e Paulo Dybala: «Indiscutibilmente è un grande giocatore con grandi qualità. Ha tecnica, visione di gioco e personalità. Molto dipenderà dalla sua condizione fisica. Se giocherà 30 partite su 38 farà la fortuna dei nerazzurri, qualora fosse qualcosa di diverso potrà dare un apporto diverso da quello che tutti sperano».