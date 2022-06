FOTO – Materazzi, cuori nerazzurri a Dybala: «Benvenuto in famiglia!»

Dybala sta trattando con l’Inter dopo la separazione con la Juventus (QUI le ultime). Materazzi è molto entusiasta della possibilità di vedere l’argentino in maglia nerazzurra tanto che attraverso le sue Instagram Stories dà il benvenuto alla Joya nella famiglia di OmegaPro con due cuori dai colori ben definiti

BENVENUTO – Paulo Dybala è il nome più chiacchierato del momento. L’argentino, dopo la separazione con la Juventus, è molto vicino all’Inter. In attesa del secondo summit tra la dirigenza interista e l’entourage del calciatore, Marco Materazzi decide di mettere benzina sul fuoco accogliendo l’argentino nella famiglia di OmegaPro, di cui l’ex numero 23 nerazzurro è Official Brand Ambassador, con due cuori nerazzurri: “Benvenuto in famiglia”.

La famiglia è quella di OmegaPro, ma la speranza di Materazzi è che l’altra famiglia, quella nerazzurra, possa presto allargarsi.