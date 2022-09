Lukaku, secondo anno di prestito? Inter e Chelsea ne hanno già discusso

Inter e Chelsea avrebbero già discusso di un eventuale secondo anno di Romelu Lukaku in prestito al club nerazzurro.

SECONDO ANNO DI PRESTITO – Queste le parole da parte di Fabrizio Romano sul futuro di Romelu Lukaku sul proprio canale YouTube. «In questo momento Lukaku è concentrato solo sull’Inter. Non sta pensando di tornare al Chelsea. È qualcosa che ora non sta nemmeno pensando perché è concentrato solo sull’Inter. Inter e Chelsea hanno un accordo per un anno. Quindi questo è un prestito di un anno senza diritto di riscatto incluso, ma hanno già discusso per un potenziale secondo anno di prestito. Dipenderà da molti fattori: come andrà la stagione, cosa deciderà l’Inter, cosa deciderà il Chelsea. Ma hanno già discusso verbalmente su questo possibile secondo anno di prestito per Romelu Lukaku. Vediamo cosa succede, ma al momento non ci sono piani per riportare indietro Lukaku».