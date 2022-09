FOTO – Zhang, altre proteste della Curva Nord in giro per Milano: «Vattene!»

La protesta della Curva Nord contro Steven Zhang non sembra finire. Dopo la contestazione di qualche giorno fa (qui i dettagli), il tifo organizzato nerazzurro ha tappezzato la città di Milano con altri striscioni.

CLIMA TESO – La società nerazzurra è il bersaglio principale delle proteste nerazzurre. Negli ultimi giorni, la Curva Nord ha concentrato le sue energie nella protesta contro Steven Zhang, reo di non aver ancora venduto l’Inter, continuando a mantenerla in modo però passivo. Il tifo organizzato nerazzurro, attraverso i propri canali social, ha pubblicato diverse foto di striscioni con su la scritta «Zhang vattene!» presenti in più zone del capoluogo lombardo, tra cui Piazza Gae Aulenti e sotto la sede dell’Inter in Viale Liberazione (sotto in foto).

Fonte: pagina Facebook ufficiale “L’urlo della Nord”