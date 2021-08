Lukaku, offerta clamorosa del Chelsea. Per l’inter resta incedibile – CdS

Su Lukaku come già specificato nelle ultime ore, c’è il forte interesse del Chelsea che sembrerebbe intenzionato a puntare su di lui, pronto con una nuova offerta per convincere l’Inter.

PALLA A LUKAKU – Lukaku, non si ferma di certo qui l’assalto del Chelsea per l’attaccante belga. L’Inter è a conoscenza dell’offerta da 100 milioni + il cartellino di Marcos Alonso, che tradotto significherebbe affare da circa 115-120 milioni. Niente da fare, l’Inter ancora una volta ha risposto no alla dirigenza del Chelsea, pronti a fare una nuova offerta da 130 milioni più il cartellino dello spagnolo. Il “Corriere dello Sport” oggi in edicola si domanda, a quel punto cosa farà l’Inter? E soprattutto, cosa dice Lukaku davanti alla proposta di raddoppiare di fatto il suo attuale ingaggio? (da 7,5 a 15 milioni). La palla ora va a Lukaku, che dovrà decidere il suo futuro dopo aver promesso amore all’Inter qualche giorno fa. L’Inter non lo tratterrà con la forza.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti