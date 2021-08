Eriksen, dopo il ritorno a Milano oggi primi controlli medici: nuova attesa

Eriksen da ieri è di nuovo a Milano, quasi due mesi dopo il malore in Danimarca-Finlandia (vedi articolo). Per lui ora inizia l’iter dei test medici per capire se potrà tornare in campo con l’Inter.

NUOVA FASE – Christian Eriksen ha passato l’ultimo mese e mezzo in Danimarca, dopo aver lasciato l’ospedale di Copenaghen. Il centrocampista dell’Inter, a seguito del malore in Danimarca-Finlandia agli Europei dello scorso 12 giugno, da ieri è di nuovo a Milano. Come primo approccio ha avuto un semplice passaggio in sede, oggi potrebbe essere il giorno in cui si ripresenterà (a due mesi e mezzo dall’ultima volta) ad Appiano Gentile. Stando a Sky Sport nelle prossime ore Eriksen svolgerà dei controlli medici, per capire cosa gli è successo al cuore. Da lì si proverà a capire se il defibrillatore che gli è stato impiantato potrà essere rimosso oppure dovrà rimanere fisso. Questo è un passaggio fondamentale per l’idoneità sportiva in Italia (vedi articolo), e quindi per poterlo rivedere in campo con la maglia dell’Inter. Altrimenti per Eriksen potranno esserci eventuali possibilità in altri campionati.