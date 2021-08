Parma-Inter nel weekend: la prima amichevole di agosto in diretta TV e streaming

Parma-Inter è in programma nel fine settimana e verrà trasmessa in diretta. La notizia era nell’aria da giorni ed è finalmente ufficiale. Sostituirà l’amichevole di lusso prevista inizialmente in Israele contro i campioni di Spagna dell’Altetico Madrid (vedi articolo)

NUOVA AMICHEVOLE – Nel weekend andrà in scena la sesta amichevole estiva dell’Inter (vedi calendario e risultati). La terza partita, dopo altrettanti allenamenti congiunti. Si tratta della prima amichevole di agosto per l’Inter, che sarà ospite del Parma, da poco retrocesso in Serie B, presso lo Stadio “Ennio Tardini” (vedi comunicato e informazioni). L’appuntamento è fissato per domenica 8 agosto a partire dalle ore 19:00. La partita Parma-Inter verrà trasmetta in diretta TV, dal momento che l’emittente Sky Sport ne ha acquistato i diritti e l’ha già messa in palinsesto. Per poter seguire l’amichevole in TV – o in alternativa in streaming attraverso l’app Sky Go – bisognerà essere abbonati.