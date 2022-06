Lukaku-Inter, pista molto complicata. Ma volontà attaccante chiara – Sky

Romelu Lukaku spinge per il ritorno all’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport però al momento non ci sono le condizioni per portare avanti l’operazione

DIFFICILE – Romelu Lukaku spinge per quello che, ad un anno di distanza, sarebbe un clamoroso ritorno all’Inter. Secondo Sky Sport però, al momento l’operazione appare molto complicata. Resiste la volontà del calciatore di lasciare il Chelsea per approdare nuovamente in nerazzurro, ma, in questo momento, sottolinea l’emittente, non ci sono le condizioni per portare avanti l’operazione.