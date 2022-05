Lukaku, Inter lontana: in programma incontro chiarificatore con il Chelsea

Il nome di Romelu Lukaku continua a riecheggiare per un ipotetico (ma difficile) ritorno all’Inter dopo una sola stagione. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro del belga, durante il suo podcast Here We Go.

CHIARIMENTI – Quello di Romelu Lukaku resta un nome che crea suggestione tra i tifosi dell’Inter in vista del mercato estivo. Il belga in questa stagione non ha nascosto la propria insoddisfazione al Chelsea, sottolineando anche il suo legame con i colori nerazzurri. In ogni caso è difficile che possa tornare a Milano. Come sottolinea anche Fabrizio Romano, il quale ha fatto il punto sulle volontà del giocatore: «Lukaku, così come alcuni dei suoi compagni di squadra, vuole un incontro per discutere e per capire piani della società. Vuole sentirsi importante».

Fonte – Here We Go podcast, Fabrizio Romano