VIDEO – Zanetti: «Io e Dybala siamo amici! Ausilio farà il meglio. L’Inter…»

Zanetti parla della stagione dell’Inter ma anche del connazionale Dybala. Il Vice-President dell’Inter, intervistato a margine dell’evento Integration Heroes Match a San Siro, non si sbilancia in ottica mercato. Di seguito l’intervista di Zanetti ai microfoni di Sky Sport

COLPO ARGENTINO – In Italia è già tempo di calciomercato ma Javier Zanetti (vedi trascrizione) non può sbottonarsi. E il nome del connazionale Paulo Dybala (vedi dichiarazioni) ovviamente è in cima alla lista. Anche per l’Inter, che proverà nei prossimi giorni a chiudere l’operazione facendo quadrare tutti i conti. Necessari anche se si tratta di un colpo a parametro zero. Le parole di Zanetti, comunque, fanno intendere che il “tempo” a disposizione del Direttore Sportivo Piero Ausilio gioca a suo favore… Dybala in maglia nerazzurra sarà realtà entro inizio giugno?

