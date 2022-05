Raspadori: «Futuro, presto per parlarne. Non dipende da me»

Giacomo Raspadori è uno dei giocatori nel mirino dell’Inter per la prossima stagione. L’attaccante del Sassuolo, intervistato da Sky Sport, ha fatto il punto sul suo futuro.

FUTURO DA DECIDERE – Queste le parole di Raspadori su quello che potrebbe essere il suo futuro, con l’Inter sul giocatore: «Penso che sia ancora presto per parlarne. Io posso solo ringraziare il Sassuolo per tutte le occasioni che mi ha dato e mi sta dando. Il futuro non dipende da me, è presto e non so quello che sarà. La società e gli agenti faranno sicuramente quello che è più giusto per me. Vedremo come sarà il futuro».