Lukaku all’Inter, Boehly-Zhang per la call finale! Ipotesi trattativa allargata

Si attende la call a distanza tra Inter e Chelsea per chiudere l’operazione Lukaku. Telefonata che potrebbero arrivare anche nelle prossime ore. I Blues vorrebbero allargare la trattativa

TRATTATIVA ALLARGATA − In merito all’operazione Lukaku-Inter, come riporta Sky Sport, occhio all’allargamento della trattativa sul altri nomi. Per il belga sono ore di attesa sul nuovo incontro telefonico tra l’Inter e Todd Boehly, il nuovo proprietario del Chelsea. Alla call, inoltre, potrebbe partecipare anche il presidente nerazzurro Steven Zhang. C’è positività in casa nerazzurra, da capire la contro offerta dei Blues. Trattativa allargata ad altri giocatori? Il Chelsea ha chiesto informazioni su Skriniar, Bastoni e Dumfries. Non rientreranno nella stessa operazione ma il Chelsea è interessato soprattutto a Skriniar. Sul giocatore c’è anche il PSG, con l’Inter che ha rifiutato la prima offerta di 50 milioni.