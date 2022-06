VIDEO – Inter aspetta il Chelsea anche per capire chi dei 4 trattare in uscita

Non c’è solo l’argomento Romelu Lukaku a tenere banco in casa Inter sull’asse Londra-Milano. In attesa di definire l’operazione che riporterà l’attaccante belga in maglia nerazzurra, il Chelsea indicherà anche le papabili “contropartite” da trattare a parte. E la scelta riguarda ben quattro titolarissimi dell’attuale formazione (vedi articolo). Di seguito il video dell’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato a Milano presso la sede nerazzurra per Sky Sport

