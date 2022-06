Lukaku-Inter bis in arrivo: bonus ‘buono’ ulteriore per convincere il Chelsea – SI

Come abbondantemente raccontato nell’ultima ora e mezza, per il ritorno di Lukaku all’Inter è tutto in definizione (vedi articolo). Su Sportitalia si indica qual è il bonus ulteriore che porta il Chelsea a dare l’OK.

L’AGGIUNTA – Inter e Chelsea chiuderanno il grande ritorno di Romelu Lukaku, a dieci mesi dalla cessione per centoquindici milioni, su una cifra di gran lunga inferiore. Prestito oneroso a otto milioni, più altri due di bonus. C’è però un’ulteriore aggiunta, che riporta Sportitalia: ai londinesi andranno cinque milioni di euro nel caso in cui l’Inter dovesse vincere la prossima Serie A. Un bonus che, si spera, possa essere aggiunto alle cifre per il ritorno di Lukaku.