VIDEO – Lukaku, si riparte: il meglio del suo ultimo anno all’Inter, gol al derby e non solo

Lukaku torna all’Inter, ormai si attende solo la firma del contratto e l’annuncio delle due società (vedi articolo). A dieci mesi dalla cessione direzione Chelsea il belga fa ritorno a Milano. Da dove si riparte? Dal video col meglio del suo 2020-2021.

DECISIVO PRIMA DELLA CESSIONE – Nella stagione 2020-2021 Romelu Lukaku è stato l’uomo immagine dell’Inter. Scudetto vinto, titolo di MVP della Serie A, tutti i rigori segnati, sempre decisivo nei derby col Milan e un totale di trenta gol in quarantaquattro presenze. Ossia il doppio, con lo stesso numero esatto di partite, fatto col Chelsea nell’ultimo anno. Ora la storia fra Lukaku e l’Inter ripartirà, in prestito dai Blues, dopo che il belga ha fatto di tutto per tornare (e a condizioni favorevolissime).

In attesa dell’ufficialità, ecco il video col meglio di Lukaku all’Inter nel 2020-2021, tratto dall’account ufficiale YouTube della società.