Lukaku indispensabile per Inzaghi, ma l’Inter non farà follie − CdS

Simone Inzaghi considera Romelu Lukaku una pedina indispensabile nell’Inter che verrà. Il club spingerà, dunque, per riportarlo a Milano. Ma escluse follie

TEMPI LUNGHI − Lukaku è uno dei principali obiettivi dell’Inter in questo mercato. Per Inzaghi è indispensabile. Si vorrebbe riportare a Milano così come lo scorso anno, ma col Chelsea ad oggi è solo muro contro muro. I Blues non sono disposti ad accettare prestiti secchi, bensì vorrebbero vederlo definitivamente. Il piano dell’Inter? Spingere per riabbracciarlo, ma senza fare follie. Ecco perché, una volta chiuse le operazioni in uscita Brozovic e Onana, presenterà al club londinese una proposta di prestito con obbligo o diritto di riscatto, ma a cifre lontanissime dagli oltre 40 milioni richiesti dai Blues. Insomma, da Viale della Liberazione fanno sapere che oltre i 20 milioni non ci si spingerà.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno