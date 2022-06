Lukaku, ecco il piano dell’Inter per l’immediato e il futuro – CdS

L’Inter è a un passo dal riavere Romelu Lukaku con la casacca nerazzurra. L’attaccante belga lascerà al 90% il Chelsea in prestito oneroso con la società di Zhang che ha già il piano anche per il futuro.

FUTURO – L’Inter sta per riabbracciare Lukaku dopo l’anno di lontananza al Chelsea. Big Rom vuole tornare a tutti i costi e si è pentito di aver lasciato l’Inter per i Blues. La trattativa è cominciata con l’Inter che approva il prestito oneroso (vedi articolo). Ma non si pensa solo all’immediato, ovvero solo a prenderlo ora e poi chissà. L’Inter lavora anche per il futuro perché ovviamente l’intenzione è quella di andare avanti con Big Rom a lungo. Come fare dunque? I prestiti biennali, come spiega bene il Corriere dello Sport, non sono più possibili, andrebbe rinnovato il prestito alla fine del primo anno. L’Inter ha intenzione di mettere in pratica questo piano con il prolungamento del rinnovo nel 2023 fino al 2024 per poi riscattarlo con Lukaku che, alla fine di questo nuovo prestito, sarà molto meno caro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti