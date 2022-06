Lukaku, per il suo clamoroso ritorno all’Inter ballano solo 5 milioni! – CdS

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter non è mai stato così vicino. Il gigante belga infatti sembra davvero a un passo dal riabbracciare la maglia nerazzurra. Ecco qual è la reale situazione tra le parti.

PARTI – Inter e Lukaku, un amore destinato a tornare e riaccendersi. Nella giornata di ieri si è tenuto, in viale della Liberazione, il primo incontro in videoconferenza tra Inter e Chelsea. Presenti, come spiega bene il Corriere dello Sport, l’ad Marotta, il ds Ausilio, l’avvocato Capellini e il legale di fiducia del calciatore, Sébastien Ledure, oltre al nuovo patron dei Blues, Todd Boehly. L’offerta messa sul piatto dall’Inter è di un prestito oneroso per 5 milioni, una proposta scartata dal Chelsea che chiede almeno 10/12 milioni di euro. L’Inter ha dalla sua la volontà del giocatore di lasciare i blues e dunque si potrebbe chiudere a metà strada. Ma il ritorno di Lukaku non è mai stato così vicino.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti