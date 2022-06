Obi-Mikel: «Lukaku talmente lento che possono giocare i quarantenni»

L’Inter è a un passo dal riabbracciare, in questo calciomercato, Romelu Lukaku. Big Rom sta tornando, è pronto a rivestire la maglia nerazzurra e l’Inter ora fa di tutto per convincere il Chelsea. Intanto, John Obi Mikel, ex compagno al Chelsea, attacca.

ATTACCO – L’Inter ha in mano il ritorno di Romelu Lukaku. Per concretizzarlo serve ovviamente convincere il Chelsea a lasciarlo andare in prestito oneroso, non una missione impossibile. Il Corriere dello Sport questa mattina però riporta un attacco di John Obi Mikel, ex compagno al Chelsea. «Lukaku è talmente lento che possono giocare anche i quarantenni». Insomma, non proprio delicato ma le affermazioni così non trovano corrispettivi considerando che Lukaku ha sparagliato tutti in Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Gabriele Marcotti