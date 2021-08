Lukaku-Chelsea, l’Inter aspetta il rilancio ma da ultimatum: i tempi – TS

Sul “Tuttosport” si parla della vicenda Lukaku, corteggiato dal Chelsea. L’Inter aspetta un rilancio del club londinese ma impone un ultimatum

ATTESA – La possibile cessione di Lukaku al Chelsea non è stata assorbita in maniera positiva dall’ambiente nerazzurro. Infastidito ed arrabbiato, secondo quanto riferito il “Tuttosport”, è anche Simone Inzaghi a cui era stato promesso che, dopo il sacrificio di Hakimi, non sarebbe partito nessun altro big. L’Inter, nel frattempo, attende il rilancio del Chelsea dopo l’offerta da 100 milioni + Alonso rispedita al mittente. I nerazzurri, però, hanno fretta: se non si arriva ad un accordo entro domenica, riferisce il quotidiano, l’Inter non prenderà più in considerazione alcuna offerta. Sono ore di attesa in casa nerazzurra

Fonte: Simone Togna – Tuttosport